نقل حاخام يهودي إلى المستشفى في الأرجنتين بعد الاعتداء عليه

تسبب هجوم وحشي على كبير حاخامات الأرجنتين في قلق السلطات في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية وفي إسرائيل، وأثاروا مخاوف من أن يكون الهجوم حالة من حالات معاداة السامية.

كان عدد من المهاجمين قد دخلوا منزل الحاخام غابريل ديفيدوفيتش في بوينس ايرس يوم الاثنين واعتدوا عليه بالضرب متعرفين عليه باعتباره كبير حاخامات الرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة، أحد أبرز الجماعات اليهودية في البلاد.

ونقل ديفيدوفيتش إلى مستشفى الثلاثاء بأضلع مكسورة وثقب في الرئة.

أعرب الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري عن دعمه لديفيدوفيتش في تغريدة على تويتر. وأصدر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا يقول "علينا ألا نسمح لمعاداة السامية برفع رأسها."

وهاتف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الحاخام ديفيدوفيتش وأعرب عن قلقه على "سلامة الجالية اليهودي الأكبر التي يقودها" الحاخام.

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