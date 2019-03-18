شاهد: لاعب في الدوري الأسترالي يسجد تضامناً مع ضحايا مجزرة نيوزيلندا

تضامن لاعب كرة القدم النيوزيلندي كوستا برباروسيس مع ضحايا الحادث الإرهابي الذي خلف 50 قتيلاً بمسجدين في مدينة كرايستشيرش بالسجود عقب إحرازه هدفاً لفريقه ملبورن فيكتوري ببطولة الدوري الأسترالي.

وأحرز برباروسيس هدفين لصالح فريقه في المباراة التي انتهت بفوز ملبورن على بريسبان رور بنتيجة 2-1 في إطار دوري الدرجة الأولى الأسترالي.

وأعقب برباروسيس هدفه الأول بالسجود على أرضية الملعب حزناً على ضحايا الحادث الذين قُتلوا أثناء وجودهم بالمسجدين لتأدية صلاة الجمعة.

وأثنت الشبكة على "الاحتفال الراقي" للاعب بالهدف الذي لم يحتفل بهدفه الثاني احتراماً لمشاعر الحداد التي تعيشها بلاده.

ووصف معلق شبكة فوكس سبورتس الناقلة للمباراة سجود برباروسيس "بالتضامن مع مواطنيه الذين يتألمون ويتأذون بشدة" بسبب الحادث.

وقدم برباروسيس تعازيه لضحايا الحادث في تغريده له على تويتر قال فيها إن صلواته تذهب لمن فقدوا أرواحهم "في مثل هذا اليوم الحزين بتاريخ" نيوزيلندا.

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