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روسيا

موسكو قلقة من احتجاجات الجزائر ولعمامرة يؤكد نية بوتفليقة تسليم السلطة لرئيس منتخب

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بقلم:  Euronews 
لافروف
لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تدعم الخطة التي اعلنتها الحكومة الجزائرية بشأن الحوار الوطني

وعبر لافروف الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو عن قلق بلاده إزاء الاحتجاجات الأخيرة في الجزائر .

وحذر وزير الخارجية الروسي من محاولات لزعزعة استقرار الوضع في الجزائر مؤكدا رفض موسكو لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية.

من جهته، عبّر العمامرة عن ثقته في قدرة الجزائريين أنفسهم على إيجاد حل للمشكلة، لعمامرة يقول إنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في حكومة ستشرف على الانتخابات الرئاسية مضيفا أن السبيل الوحيد للحل يمر عبر الحوار السياسي الداخلي .

وقال أيضا أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب.

و من جانبه قال للافروف "توجد لدينا اليالت مختلفة لتنسيق مستمر مع دول افريقيا.

كما أشار لافروف إلى أن روسيا تلعب دور هام في تأمين الأمن و الأمان في منطقة شمال افريقيا من خلال التعاون العسكري و الأمني

بإضافة إلى أليات اتفقنا أن نأسس فريق كامل عالمي لتنسيق السياسيات الخارجية .

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