مصادر طبية: ارتفاع عدد ضحايا حادث عبارة شمال العراق إلى 72 قتيلا

غرق 72 شخصا نتيجة انقلاب عبّارة في نهر دجلة في العراق، يوم الخميس، بحسب ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

وتحاول الشرطة النهرية إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة، والذي يصل عددهم بحسب المصادر إلى أكثر من 100 شخص.

وقال حسام خليل، رئيس قوات الدفاع المدني في الموصل: "معظم الغرقى هم من النساء والأطفال لأنهم لا يعرفون السباحة".

وأضاف، إلى حينه، تم إنقاذ 12 شحصا، فيما تتواصل عملية البحث، في منطقة قرب الجزيرة السياحية في مدينة الموصل.

فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يقول إنه للحظة غرق العبارة في نهر دجلة بالعراق

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها للحظات الأولى لبدء غرق العبّارة. كما تداول حساب "عين الموصل" صورا للعبارة الغارقة.

تغريدة من حساب "عين الموصل"

كما نشر نفس الحساب نداءات استغاثة، داعيا الناس إلى منطقة غرق القارب لمحاول إنقاذ انتشال الناجين.

تغريدة من حساب "عين الموصل" تدعو الناس للتوجه إلى مكان غرق القارب لإنقاذ الناجين

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وعن سبب غرق العبّارة، قال مصدر أمني إن ذلك يعود لوجود أكثر من 100 شخص على متنها، وقدّر المصدر العدد بحوالي 170 شخصا، فيما من المفترض ألّا يتجاوز العدد 30 فقط.