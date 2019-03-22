ويكيبيديا تعلن اضرابها احتجاجا على التغييرات الحديثة في قوانين حقوق الملكية الفكرية الرقمية

أعلنت مواقع "ويكيبيديا" اليوم الخميس 21 آذار/مارس إضرابها احتجاجا على التغييرات الحديثة التي قدمها الاتحاد الأوروبي في قوانين حقوق الملكية الفكرية الرقمية، وظهر الموقع باللون الأسود، مع رسالة تركت للزائرين تحتج على قانون حقوق الملكية الفكرية الجديد الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل الموافق 26 آذار/مارس.

وبث القانون شعور القلق لدى العديد من الجهات لتوفره على عدد من المواد المثيرة للجدل، وخاصة في المواد 11 و13، إذ تثير المادة 11 للناشرين الأصليين للمحتوى فرض رسوم مالية على المواقع إذا أشاروا للمواد برابط نصي تشعبي، وكذلك تجعل المادة 13 منه المواقع الناشرة مثل يوتيوب وفيس بوك وغيرها مسؤولة عن كل ما يتم نشره من خلال مستخدميها من محتوى محمي حقوق الملكية الفكرية، وسيتم محاسبتها بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ويسمح هذا القانون الحديث للناشرين من تحصيل حقوقهم إذا ما نشرت المواد التي تعود لهم على المواقع الأمريكية الكبرى، على عكس بعض المنتقدين الذين اعتبروا أن هذا القانون قد يؤثر سلباً على حرية التعبير عبر الإنترنت عند تطبيقه.

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