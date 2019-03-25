تحضير اللُّقمة اللذيذة فنٌّ يتقنُه الطهاةُ في دُبي

اتجه موفد يورونيوز جيمس أوهاغان إلى سوق مدينة جميرا، وتحديدا إلى مطعم فولي، حيث كان في استقباله اثنان من الطهاة البريطانيين المشهود لهم، هما نيك ألفيس وسكوت برايس.

ودعا جيمس إلى هذه الجلسة المدير السابق لدليل ميشلان ورئيس قسم الطهي في مجموعة الجميرة، مايكل إليس، ليتذوق معه أطباق هذين الطاهيين المبدعين.

نيك قال إنه مع زميله سكوت حضرا "غدة التوتة المقلية، وهي جزء من أحشاء العجل". بعد تذوق أول لقمة أصدر مايكل إليس الحكم: "رائعة! محمّرة من الخارج ولا تزال وردية وطرية من الداخل".

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تحضير غدة التوتة المقلية

عن طريقة التحضير قال نيك: "حضرنا صلصة الصنوبر مع لحم ظَهر الخروف. وصنعنا إلى جانبه كريما من الصنوبر أيضا، أولا حمصنا الحبات ومزجناها مع الزيت ثم خفقناها جيدا مع بياض البيض. وقدمنا الكريما الناتجة إلى جانب صلصة الصنوبر. وفي النهاية وضعنا لحم ظهر الخروف مع السائل المستخلص منه، بالإضافة إلى بعض الفلفل المطحون، والقليل من البصل والكُزبرة".

والنتيجة بحسب مايكل: "صلصلة الصنوبر رائعة، واللحم ممتاز".

استلهام المطبخ العربي

جيمس سأل نيك: "ذكرت الصنوبر كإشارة إلى المطبخ العربي، هل هناك مكونات أخرى؟".

أجاب نيك: "الكثير من البقول والسمسم.. وبالتالي من الطحينة والحمص. هذه الأشياء أدخلت ضمن عدد من أطباقنا خلال السنتين الماضيتين".

أثناء تناول القهوة، سأل زميلنا جيمس إذا كان دليل ميشلان سيأتي إلى دبي؟

رئيس قسم الطهي في مجموعة الجميرة، مايكل إليس أجاب: "بعد خمسة أشهر، أنا منبهر من حيوية مشهد الطعام في دبي. بالنظر إلى ما رأيته هنا أظن أن مجيء دليل ميشلان لن يكون أكثر من مسألة وقت".

مفاجئة عند برج العرب!

مايكل قال لجيمس: "نحن عند برج العرب. دون شك يمكننا التمتع بمأكولات مطعم الشارع، مأكولات التاكو. دليل ميشلان يعترف بالطعام المحضر في الشارع، وفي بعض الحالات يمنحه نجوما بحسب جودته. لا يجب تفويت تاكو لحم البقر، ورقائق السيبيتشي الصفراء. كنا حاضرين منذ بداية مهرجان دبي للمأكولات مطلع الشهر، ونحن فخورون بهذه المشاركة".

بعد قليل اتجه جيمس ومايكل للانضمام إلى نيك وسكوت في مهرجان دبي للمأكولات، من أجل المشاركة بنشاط بعنوان "مذاق دبي".

عن هذه الفعالية قال، كريس فونتين، المتحدث باسم مذاق دبي: "دبي مدينة فريدة. إنه احتفال لأناس جاؤوا من جميع أنجاء العالم ويعيشون جنبا إلى جنب، تجمعهم مأكولات وثقافات متنوعة. وهذا هو الهدف من مذاق دبي. إنه احتفاء بمدينتنا، وأيضًا بالأطعمة الرائعة".

وانتهى النهار في محاولة من جيمس لمساعدة نيك وسكوت في تحضير بعض الطعام، لكن الطباخَيْن حبذا أن يكتفي بالتذوق وعدم الاقتراب من المطبخ!

وصفة بريطانية سرطان البحر (الكابوريا)

نيك وسكوت قدما لنا وصفة بريطانية متميزة هي سرطان البحر (الكابوريا) مع الريحان والعشب الأخضر المقرمش...

مكونات خلطة سرطان البحر (الكابوريا):

250 غ لحم من مخالب سرطان البحر 75 غ مايونيز 50 غ خل 50 غ عصير الليمون 5 غ ملح

مكونات حساء الريحان:

500 غ قطع من السرطان (مفروم إلى قطع بحجم بوصة مربعة) 100 مل زيت الزيتون 50 غ معجون الطماطم 1500 مل ماء مع نصف حفنة من الريحان (بعد فصل الأوراق عن السيقان) 75 غ كريما طازجة

مكونات الأعشاب الخضراء:

500 غ أوراق الملفوف الأخضر الداكن (ملفوف السافوي) 2 ليتر من زيوت النباتية للقلي ملح

تحضير السرطان البحري (الكابوريا):

انتق لحم السرطان بعناية، وانزع أي قطع متبقية من قشرته ضعه في صينية معدنية لا تصدأ، وتحتها ضع قطع من الثلج كي يبقى اللحم باردا لأنه يفسد سريعا في الجو الدافئ ضع كمية السرطان البحري بنفس الطريقة في وعاء تحته ثلج، وأضف بقية المكونات مع الانتباه إلى عدم إبقاء الكثير من السوائل اخلط المكونات جيدا وتذوق المزيج لتصحيح التوابل إذا لزم الأمر احتفظ بالمزيج في البراد

تحضير حساء الريحان:

سخن زيت الزيتون في مقلاة وعندما يتصاعد البخار أضف قطع السرطان البحري مع الحذر من تطاير رذاذ الزيت الحار. حمّر القطع لتصبح بنية اللون، ثم أضف معجوم الطماطم، مع إبقائه على النار لمدة لا تزيد عن 30 ثانية. أضف الماء وعيدان الريحان لتطهى مدة ساعة على نار هادئة، ثم صفِ العيدان، وأبقها على نار متوسطة إلى أن تتحول إلى حساء. أضف الكريما الطازجة، ثم أوراق الريحان المقطع، وبعد ذلك ارفع درجة الحرارة إلى الغليان لمدة 5 دقائق.

تحضير الحشائش الخضراء:

سخن الزيت إلى درجة 120 مئوية في مقلاة عميقة. قطع أوراق الملفوف الأخضر إلى شرائح رفيعة وطويلة، ثم ضعه في الزيت إلى أن يتوقف عن إخراج الفقاعات. أخرجها وضعها على ورقة لامتصاص الزيت ثم أضف القليل من الملح، وضعها في مكان جاف ودافئ. اسكب قليلا من حساء الريحان في وعاء، ثم ضع قطعة من السرطان البحري فوقه، وضع قطعة من الأعشاب البحرية المقرمشة على السطح.

في النهاية تلذذوا بالمذاق الشهي!