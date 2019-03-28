قناة جزائرية: استقالة رجل أعمال بارز داعم لبوتفليقة من رئاسة منتدى قادة الأعمال

ذكر موقع تلفزيون قناة النهار الجزائرية أن رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، والذي يعد أحد أقوى أنصار الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، استقال من منصب رئيس منتدى قادة الأعمال.

ونقل الموقع عن حداد قوله في خطاب الاستقالة إنه قرر بدون أي ضغوط مغادرة رئاسة منتدى قادة الأعمال.

وقال إنه يحرص على الحفاظ على تماسك واستدامة المنظمة.

وتأتي هذه الاستقالة كضربة جديدة للرئيس بو تفليقة التي تتقلص دائرة أنصاره يوماً بعد يوم، خاصة بعد دعوة الجيش لإقالته وتخلي حلفائه عنه.

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