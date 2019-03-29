الرجاء البيضاوي يتوج بلقب كأس السوبر الافريقية على حساب الترجي التونسي

توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس السوبر الافريقية لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة.

وهذا اللقب الثاني للرجاء للسوبر القاري والرابع للأندية المغربية حيث سبق للفريق ذاته الفوز باللقب عام 2000 على حساب افريكا سبور.

واقتنص الوداد البيضاوي لقب العام الماضي والمغرب الفاسي قبل سبع سنوات.

وكان المغرب الفاسي هو أول بطل لكأس الاتحاد يحرز لقب السوبر على حساب بطل دوري الأبطال عندما تغلب على الترجي عام 2012 بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.

ووضع عبد الإله الحافيظي الرجاء في المقدمة في الدقيقة 22 إثر تمريرة من عمر بوطيب وضعت الحافيظي على مشارف منطقة الجزاء ليسدد في الشباك التونسية.

وأدرك الجزائري البديل يوسف البلايلي التعادل بتسديدة قوية سكنت شباك إيهاب المباركي حارس الرجاء.

واحرز القائد بدر بانون هدف الفوز في الدقيقة 64 بعدما حول تسديدة سند الورفلي من داخل منطقة الجزاء بكعبه في الشباك.