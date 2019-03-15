الجيدو: الفرنسي كيليان لوبلوش يتوج بأول لقب له في غراند سلام يكاتيرنبورغ بروسيا

اليوم الأول من بطولة غراند سلام يكاتيرنبورغ بروسيا كان حافلا بالمنازلات القوية على غرار المنازلة التي نشطتها كل من الإسرائيلية جيلي كوهن والإسبانية أنا بيريز بوكس في وزن أقل من 52 كيلوغراما.

الإسرائيلية كانت أفضل رياضية في هذا اليوم بعد ظهورها بمستوى قوي وفوزها بأول لقب لها في منافسة "غراند سلام" منذ 2016.

كوهن التي وصفت منازلتها بالصعبة قالت: "كنت أعرف مسبقا أن المواجهة ستكون صعبة لأن منافستي هي خصم قوي وسبق لي مواجهتها في الماضي، أنا أعرفها جيدا لذلك حاولت استغلال نقاط ضعفها وأخذ الاسبقية. كل شيء مر كما خططت له بالرغم من أن بدايتها كانت قوية لكنني حاولت التحكم في أعصابي وفي الأخير أنا من فزت. أنا سعيدة جدا".

وفي وزن أقل من 66 كيلوغراما رجال الفرنسي كيليان لوبلوش هو من اعتلى منصة التتويج على حساب الروسي إيسا إيساييف. تشجيعات الجماهير المحلية لصاحب الأرض لم تمنع الفرنسي من التتويج بأول لقب له في هذه البطولة.

" من الصعب مواجهة لاعب روسي في روسيا، لأن كل الجماهير كانت يصرخ روسيا روسيا وهذا ما منعني من التركيز". هذا صرح به الفرنسي عقب الفوز.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

الجيدو: الذهبية الثانية للإيرلندي فليتشر في منافسات الجائزة الكبرى في مراكش

الجيدو: السلوفينية أندريا ليسكي تفوز بالميدالية الأكثر لمعانا في جائزة مراكش الكبرى

الكندية كريستا ديغوشي كانت من بين المتوجات من جانبها في فئة أقل من 57 كيلوغراما، حيث أصبحت أكبر مهيمنة في هذا الوزن عقب هزيمتها في الدور نصف النهائي على حاملة اللقب العالمي في العديد من المرات البرتغالية تيلما مونتيور بفضل حركة يوشي –ماتا، قبل أن تواصل سلسلة تفوقها وتقهر في النهائي ليان – شينغ- لينغ من تايوان.

فيما رجع معدن الذهب في وزن أقل من 60 كيلوغراما للمنغولي إينبولد لاخاغفاجامتس الذي أحرز أول لقب له في "غراند سلام".

في حين لم تخيب الروسية إيرينا دولغوفا أمال الجماهير الكبيرة التي كانت تشجعها من أجل الحصول على برونزية أقل من 48 كيلوغراما بعد هزيمتها لليابانية يامادزاكي وفوزها بأول ميدالية لها ضمن جولات البطولة العالمية.

ورجعت الميدالية الأكثر لمعانا في هذا الوزن للبطلة الأولمبية الأرجنتينية بولا بيريتو أمام الإسبانية جوليا فيغيرووا

وكانت أجمل حركة في اليوم الافتتاحي هي حركة تسود- تسوري- غوشي التي قامت بها الروسية داريا ميزيتسكايا بعد 6 ثواني ضد منافستها كازاك ، حيث رفعتها عاليا وأسقطتها على ظهرها عن طريق واحدة من أجمل التقنيات في رياضة الجيدو.