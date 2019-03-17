الجيدو: روسيا تتصدر جدول الترتيب في "غراند سلام" يكاترينبورغ

أجواء احتفالية ومثيرة جدا عرفها اليوم الختامي لغراند سلام يكاترينبورغ بروسيا، خاصة أثناء منازلات أصحاب الأرض، على غرار المواجهة الأولى التي فاز بها الروسي أدامين أمام النمساوي بوإيهلر في وزن أقل من 100 كيلوغرام. أدامين واصل تألقه وسيطرته في الثانية أيضا حيث فاز بها على حساب الكندي شادي إيلناهاس عن طريق "إيرا- ناج"، قبل أن يواصل سلسلة النجاحات في الدور نصف النهائي والضحية هذه المرة كان الإسرائيلي بيتر بالتشيك بعد أقل من 20 ثانية فقط بواسطة تقنية آيبون.

في حين لم تكن مهمته سهلة في النهائي الذي جمعه بمواطنه المخضرم كيريل دونيسوف بطل العالم خمس مرات، لكن أدايمن هو من قال كلمته في الأخير بعد توقيعه "لأشي- وازا". مسيرته المذهلة خلال هذا اليوم جعلته يكون أفضل رياضي.

فيما رجع لقب أحسن رياضية لليابانية إيزومي ماوو بعدما أهدت بلدها أول ميدالية ذهبية في وزن أقل من 78 كيلوغراما على إثر فوزها على حاملة برونزية الألعاب الأولمبية مرتين البرازيلية مايرا أغير.

إيزومي المصنفة 67 عالميا وحاملة لقب جائزة تونس الكبرى حصلت على فوزها الأول في هذه البطولة في أول ظهور لها.

اليابانية إيزومي قالت عن تتويجها:" الجماهير الكثيرة توتري دائما، لكن هذا يمنحني في نفس الوقت الكثير من القوة عندما أقاتل، لأنني أحس أنهم يشجعونني".

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وفي وزن أقل من 90 كيلوغراما رجال اللقب كان من نصيب صاحب فضية غراند سلام أوساكا الهولندي نويل فان تي أند على حساب الجورجي بيكا جفيينياشفيلي بعد منازلة دامت أربع دقائق تمكن خلالها الهولندي من الفوز بمعدن الذهب لأول مرة بعد خمس فضيات في المنافسات السابقة.

" في الدور نصف النهائي قاتلت ضد كيكولج، لقد كان لاعبا قويا وكان يعرف مسبقا ما كنت أنوي فعله لذلك حصلت على عقوبة شيدو مرتين، لكنني عرفت كيف أفوز عليه في الأخير خلال النتيجة الذهبية بعد ذلك واجهت بيكا هو أيضا هزمته خلال الوقت الذهبي. الأمر كان صعبا لكن رائعا ". هذا ما قاله الهولندي نويل فان تي اند عقب المنازلة.

الميدالية الأكثر لمعانا في أكثر من 78 كيلوغراما حصلت عليها البرازيلية ماريا أتيلمان صاحبة الفضة مرتين خلال البطولة العالمية أمام الفرنسية بيرو أن فاتوماتا عن طريق تقنية "أو- يوشي- غاري". ليكون هذا التتويج هو الخامس لها في منافسة "غراند سلام"

روسيا التي تألقت على أرضها أضافت ذهبية أخرى خلال آخر منازلة في الدورة في وزن أكثر من 100 كيلوغرام بفضل تاميرلان باشاييف عقب هزيمته للإسرائيلي أور ساسون. هذه الميدالية جعلتها تعتلي جدول الترتيب النهائي.

وكانت أجمل حركة في هذا اليوم الختامي هي حركة أيبون التي نفذها الكندي شادي إلناهاس ضد صاحب الخبرة الكبيرة الفرنسي سيريل ماري.