البطلة الأولمبية "سان فار ميير" تتوج بالميدالية الذهبية في جائزة تبليسي الكبرى للجودو .

توجت البطلة الأولمبية في اليوم الثاني من منافسات جائزة تيبليسي الكبرى" سان فار ميير" بأول ميدالية ذهبية لها، بتفوقها على منافستها "جاك فان دان بارج" صاحبة الميدالية البرونزية لجائزة مراكش الكبرى .

تمكنت" فير مير" من منافستها بفضل حركة الوزاري لتتحصل بذلك على الذهبية في 42 ثانية فقط في وزن 63 كيلوغراما.

بالنسبة لي هذا أمر مهم للغاية ، في المباراة النهائية اليوم ، بدأنا كما لو كنا نريد أن نكون إستراتيجيين قليلاً ، وفي خمس ثوان كنا في مرحلة الإسقاط و بالنسبة لي انا احب اسلوبي في لعب" الجيدو" و لكن في بعض الأحيان يجب أن نكون تقنيين أكثر ،و لهذا السبب أعتقد أنني لم أفز بأي ميدالية ذهبية منذ عام 2017.

فرميير تحدثت عن انتصارها " نحن نبذل قصارى جهدنا في التدريب في الفريق الهولندي لأننا نسعى دائما الي الأفضل وانا سعيدة جدا بهذا الانتصار لكنني كنت متوترة بعض الشيء".

في الدور النصف النهائي الأول تفوق «فان دان بارج " على المصنفة رقم 21 في العالم "ميلين دال تورو " بفضل حركة الآيبون بينما خسرت صاحبة الميدالية الفضية "كاترين بورج" في الدور النصف النهائي الثاني أمام فارمير من حركة تو وازا.

الحظ حالف أيضا بطلة الألعاب الأولمبية " ماريتينا ترجدوس " التي فازت بالميدالية البرونزية لأول مرة بعد 21 ثانية من الوقت الإضافي.

الميدالية البرونزية الثانية كانت من نصيب "دال تورور كارفاجال" الذي تنافس مع المصنف العالمي رقم 23 "ادويج جواند" و تمكن من التغلب عليه بفضل حركة" الوزا ري" ليتحصل بذلك على الميدالية العالمية الأولى في بطولة الجيدو العالمية .

في وزن 70 كيلوغراما توجت" باربرا تيمو" بأول ميدالية ذهبية لها في البرتغال حيث واصلت " تيمو" صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة باريس جراند سلام طريقها نحو النجاح و التألق من خلال أدائها الجيد اليوم لصالح البرتغال حيث تمكنت من التغلب على "لورا فار غاس كوتش " صاحبة الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية .

في الدور النصف النهائي الأول فازت "فارجاس كوش" على صاحبة الميدالية الفضية العالمية السابقة "ماريا باريس « بعد أربع دقائق من النتيجة الذهبية .

كما تم منح أول ميدالية برونزية إلى صاحبة الميدالية الذهبية في بطولة العالم"اليس بيلاندي"

فازت بيريز بالميدالية البرونزية الثانية على حساب منافسها المصنف 50 عالميا "ياردن مايرسون" بعد 46 ثانية بفضل حركة الايبون لتحصل بذلك على الميدالية السادسة في سباق الجائزة الكبرى .

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