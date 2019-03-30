ملياني كليمنت تتوج بذهبية جائزة تبليسي الكبرى للجيدو

تميز اليوم الاول من بطولة جائزة تبليسي الكبرى للجيدو بمنازلات قوية و مثيرة على غرار المنازلة التي جمعت كل من ملياني كليمنت في تحد كبير مع منافستها بطلة العالم والنجمة الأوكرانية داريا بيلويد وسط حشد كبير..

و لم يكن صعبا على ملياني كليمنت الفوز و اعتلاء منصة التتويج بعد حصولها على الميدالية الذهبية.

مدرب كليمنت لوسي ديكوس تحدث عن هذا الانتصار قائلا" لقد نجحت ملياني في تسجيل نقطتين أمام منافسة قوية. و توجت بالذهب في لحظة سعيدة تقاسمتها مع الجميع"

من جهتها صرحت ملياني كليمنت عقب تتويجها على حساب منافستها قائلة: "هذا "صحيح ، إنها فتاة طويلة جدا و يدها اليسرى قوية أيضا لذلك ركزت و بشكل تام على هدا الأمر وعرفت أنه إذا تمكنت من إيقافها قبل الهجوم ، فسوف أكون بذلك قد أصبت هدفي في لعبة الجيدو ".

و في منافسات الرجال كان لوخيمي شخيفيمياني رجل اليوم عقب تفوقه على حساب منافسه وليد خيار ليحرز الميدالية الذهبية الثالثة له.

وتمكن شخيفيمياني من التفوق على خصمه بعد حركة وازا ري هائلة لم تترك أي حظ لخيار ."

وفي منافسات أقل من 52 كيلوغراما تمكنت الإيطالية أوديتي يفريدا من الفوز على منافستها الإسرائيلية جيلي كوهن في نزال لم يكن سهلا وتمكنت الإيطالية من التتويج بالميدالية الذهبية "

و في وزن أقل من 66 كيلوغراما نجح الإسرائيلي تال فليكر في الفوز بالميدالية الذهبية من خلال حركة "الآيبون" .

في النهائي ، لم يقتصر الأمر على توتاشفيلي ، ولكن حاول الجورجي الفوز بالميدالية الثانية له في اليوم الأول من المنافاسات لكن الميدالية البرونزية كانت من نصيب الشاب الذي تفوق بفضل تقنية اسقاط ذكية .

تال فليكر: الشاب الجورجي جاء لإثبات مهارته و قدرته على الفوز لقد كنت أعلم انه سوف يتغلب وسط تلك الأجواء و هتافات الجمهور المتكررة . المتفوقون معرضون للخسارة، الجميل في الجيدو أنه لا يمكنن الفوز دائما، المهم التمسك بالخطة و الثقة بالنفس ."

صاحب الميدالية الفضية الجيورجي توتاشفيلي كان مذهلا اليوم من خلال تغلبه على الهندي جاسلين سينغ سيني في نزال مميز انتهى بتتويج مستحق للجورجي وجمعته صداقة مع منافسيه في هذه البطولة وهذه هي رياضة الجيدو.

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