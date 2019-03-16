الجيدو: الروسية داريا دافيدوفا تحرز أول ذهبية لبلدها في "غراند سلام" يكاترينبورغ

تميز اليوم الثاني من "غراند سلام" يكاترينبورغ للجيدو بروسيا بإجراء حفل افتتاحي مذهل حضره السيد ييفغيني كييفاشيف حاكم إقليم منطقة سيفيردلوفسك.

في هذا اليوم ابتسم الحظ للروسية داريا دافيدوفا في وزن أقل من 63 كيلوغراما. صاحبة الأرض بعدما تألقت في جميع المنازلات التصفوية واجهت في النهائي البريطانية لوسي رونشال وفازت عليها بعد توقيع حركة يوشي- غاري جعلت هتافات الجماهير ترتفع عاليا، لأنها أصبحت أول بطلة روسية في هذه المنافسة، ما جعلها تكون أفضل رياضية في هذا اليوم. السيد فاسيلي أنيسيموف سفير الاتحاد الدولي للجيدو ورئيس الاتحاد الروسي هو من قلدها الميدالية

دافيدوفا قالت عن هذا الإنجاز الكبير:" أنا فخورة جدا بهذا الفوزوجد سعيدة لأنني حققت أول ميدالية ذهبية لروسيا ولأنني جلبت الفرحة للجماهير والضيوف. أتمنى أن ينجح ممثلو روسيا في التتويج بالذهب في منافسات الغد".

وفي منافسة الرجال السويدي تومي ماسياس هو من كان أفضل رياضي، حيث أبهر الحاضرين خاصة خلال المنازلة النهائية في وزن أقل من 73 كيلوغراما التي جمعته بالبطل الأولمبي الإيطالي بازيل فابيو. في هذه المواجهة التي كان ينتظرها الجميع نظرا للمستوى التقني للطرفين تمكن السويدي من تحقيق الانتصار بعد منافسة شديدة بفضل تقنية كونسيتسو وازا. إيغور سيدوركيفيتش نائب وزير الشباب والرياضة الروسي هم من قلده الميدالية.

ماسياس قال:» عندما سجلت حركة "ني- وازا" وعندما رأيت أن ذراعه على ظهره، عندها قلت لنفسي حسنا هذا هو الوقت المناسب للهجوم. لذلك حاولت تسيير الأمور بكل هدوء وتركيز لاستفزازه وبالفعل هذا ما حدث، لأنه منحني فرصة مناسبة للهجوم بعد 10 ثواني فقط".

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الفرنسية ماري- إيف - غايي بدورها اعتلت منصة التتويج في روسيا بعد هزيمتها في النهائي للبرازيلية ماريا بورتيلا حاملة لقب بطولة الماسترز في 2017 في وزن أقل من 70 كيلوغراما. السيد سيرغاي سولوفيشيك نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة هو من منحها الميدالية.

من جانبه الإسرائيلي ساجي موكي هو من كان البطل في فئة أقل من 81 كيلوغراما على حساب البطل العالمي السابق الياباني ناغازي تاكانوري.

فيما نجح التاكاجيستاني بيهزوري خوجازودا في الفوز بأول ميدالية لبلده عقب هزيمته للبرازيلي إيدواردو بارابوزا بوزاري خلال النتيجة الذهبية.

وكانت الحركة التي قام بها الجورجي لوكا ميزورادزي حامل برونزية البطولة العالمية لدى الشباب هي أجمل حركة بعد تمكنه من رفع خصمه فرانك دي ويت ورميه أرضا على الظهر ما سمح له بإحراز اول ميدالية له في بطولات "غراند سلام".