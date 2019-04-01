العالم الطبي قد يشهد قريباً ولادة عدسات لا تسبب حساسية للعيون

أفاد تقرير جديد بأن عدسات لاصقة تجريبية، لا تعمل فقط على تحسين الرؤية بل أيضاً على تجنب الحكة بسبب الحساسية، ربما تطرح للاستخدام قريباً مع استكمال دراستيْن في مراحلهما الأخيرة.

وكتب باحثون في مجلة "كورنيا" (قرنية) الأميركية أن العدسات التي تحتوي على مضادات الهيستامين (مضادات الحساسية) والتي طورتها واختبرتها شركة "جونسون آند جونسون"، خففت أعراض حساسية العين بشكل كبير.

وقال برايان بال، مدير قسم العلوم السريرية في مركز "فيجن كير" التابع لـ"جونسون آند جونسون"، والذي شارك في إعداد الدراسة "هذه نتائج مشجعة جداً... أكثر من 20 بالمئة من الناس يعانون من حساسية في العين. سيكون لها تأثير كبير على حياتهم".

واختبرت التجربتان العشوائيتان اللتان مولتهما "جونسون آند جونسون"، فاعلية وسلامة العدسات التي تطلق ببطء مادة كيتوتيفين المضادة للحساسية. وشملت التجربتان 244 متطوعا تراوحت أعمارهم بين 12 و61 عاماً.

وقال بال إن بعض المتطوعين الذين كانوا يضعون عدسات مزودة بمضادات الهيستامين لم يبلغوا عن شعورهم بأي حكة بينما أبلغ آخرون عن حكة مزعجة ولكنها محتملة.

وأضاف "نحن متحمسون للغاية لتوفر هذه الفرصة للكتابة عن هذه التكنولوجيا".

ورحب الدكتور كريستوفر ستار بالنتائج الجديدة.

وقال ستار وهو طبيب عيون وأستاذ جامعي "هذه نتائج جديدة ومثيرة للاهتمام على عدد من المستويات... أعالج الكثير من المرضى الذين يعانون من الحساسية الموسمية في مدينة نيويورك".

وأضاف "أعاني أنا أيضاً من حكة في عيني ومن الوهلة الأولى سأستخدم هذا المنتج ... في ظل هذه البيانات الإيجابية".

وذكر بال أنه لا يعرف متى ستطرح العدسات الجديدة للبيع.

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