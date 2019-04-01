مقتل 8 عمال خنقا في منجم ذهب غير مرخص في البيرو

قتل ثمانية عمال خنقا داخل منجم ذهب غير مرخص في بلدة هواماشوكو في البيرو يوم أمس الأحد 31 آذار/مارس، بعدما بدأ نفق حفروه في بث أبخرة دخان ضار، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال سيزار روندو، عامل المناجم الوحيد الذي نجا من الكارثة، في حديث لتلفزيون "آر.بي.بي" المحلي إن العمال أصيبوا بالدوار والصداع داخل النفق، مضيفا أنه تمكن من جر نفسه إلى الخارج، لكنه فقد شقيقه وزملاءه في الداخل.

ولم يتضح من هو مالك المنجم الواقع شمال البلاد.

ويوجد في البيرو العديد من المناجم "غير الرسمية" حيث يكدح عمال المناجم في مواقع تعدين غير مرخصة تعمل خارج نطاق القانون وترتبط بالحوادث والتلوث وانتهاكات حقوق العمال.

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