شاهد: اكتشاف بقايا هياكل عظمية من قبيلة تشيمو في موقع تشان تشان الأثري في بيرو

تم اكتشاف هياكل عظمية لنحو 25 إلى 30 فردا من قبيلة تشيمو في موقع تشان تشان الأثري في بيرو. ويُعتقد أن هذا الاكتشاف عبارة عن مقبرة جماعية لنخبة تشيمو، وقد أشار علماء الآثار إلى أن الاكتشافات تعود بالكامل لشابات وجميعهن لم يكن قد تجاوزن 30 عاما عندما لقين حتفهن. ويعتقد فريق علماء الآثار أنه يمكن العثور على المزيد من الاكتشافات في الموقع.

وقال جون خواريز أوربينا، مدير المديرية اللامركزية للثقافة في لا ليبرتاد : "نحن في حفر ذات خصائص جنائزية. يوجد ما بين 20 و 25 هيكلًا عظميًا لأشخاص ونساء ورجال وأطفال موزعين في هذا القطاع الصغير جدا، لهذا السبب لدينا توقعات كبيرة لما سنجده في المستقبل، في مرحلة أخرى من التنقيب لأنه، كما يمكنك أن تدرك، مساحة صغيرة جدا توضع فيها هذه الهياكل العظمية محاطة بخزف بأحجام مختلفة".

كما تم العثور أيضا على العديد من الأواني المصنوعة من الخزف. وقالت سينثيا كويفا، مديرة برنامج التحقيق الأثري في المشروع الخاص لمجمع تشان تشان الأثري: "الأفراد المدفونون لهم صفة مميزة، معظمهم من الفتيات الشابات، ولم يتجاوز عمر أي منهن 30 عاما".

ويعمل علماء الآثار على كشف ومعرفة المزيد عن الرفات التي تمّ العثور عليها. ويقع الموقع داخل تشان تشان، عاصمة مملكة تشيمو، الواقعة على ساحل شمال المحيط الهادئ في بيرو جنوب غرب مدينة تروخيو. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو قد صنفت المكان كموقع للتراث العالمي في العام 1986.