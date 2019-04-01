مقتل 27 وإصابة المئات في عاصفة رعدية اجتاحت نيبال

أعلنت السلطات النيبالية أن 27 شخصا قتلوا وأصيب نحو 612 آخرون في عاصفة رعدية اجتاحت مناطق بجنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد 31 آذار/مارس.

وذكر رئيس الوزراء شارما أولي في تغريدة له نشرها على موقع تويتر أن طائرات هليكوبتر تتأهب لبدء عملية إنقاذ وإغاثة على الفور.

وقال مسؤول بمنطقة بارا والتي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا جنوبي كاتمندو العاصمة، والتي اجتاحتها العاصفة إن عدد القتلى قد يرتفع مع محاولة فرق الانقاذ للوصول لعدد كبير من المتضررين.

من جانبه، ذكر ضابط الشرطة سانو رام باتاراي أن السلطات أرسلت فرق انقاذ للقرى المتضررة، إلا أنها تواجه صعوبات في الوصول للضحايا خلال الليل.

وتشيع في نيبال العواصف الرعدية خلال الربيع لكن نادرا ما تكون بهذه الشدة التي تؤدي إلى سقوط قتلى.

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