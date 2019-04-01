سائق يوثق بالفيديو سقوط حجر نيزكي في ولاية فلوريدا الأميركية

سجلت كاميرا أحد السائقين في ولاية فلوريدا الأميركية سقوط كرة نارية من السماء، لونها مائل إلى الأزرق، يوم السبت الفائت، (30 آذار – مارس).

وبحسب المرصد الجوي الوطني في الولاية، إن الضوء نتج عن دخول نيزك في الغلاف الجوي. ولم يؤكد المرصد إذا ما لامس الجسم الفضائي الأرض، أم أنه تحلل في الهواء قبل الاصطدام.

ولكن مسؤولاً في المرصد قال إنه سمع تقارير تشير إلى إمكانية تحطم الجرم السماوي بالقرب من على بعد 60 كيلومتراً إلى جنوب مدينة تالاهاسي، في فلوريدا، وإن علماء سيتأكدون من الأمر.

ويعدّ سقوط النيازك وحطام الأجرام السماوية الأخرى على الأرض أمراً شائعاً غير أن الإنسان لا يتمكن دائماً من رؤيتها، خصوصاً وأن أكثريتها يفقد نوره ما إن يدخل الغلاف الجوي.