شاهد.:جنود بريطانيون يتدربون على التصويت على صورة زعيم حزب العمال البريطاني كوربين

بدأ الجيش البريطاني تحقيقا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه جنود يستخدمون فيه صورة زعيم حزب العمال جيرمي كوربين كدريئة للتصويب عليها.

متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أكد ليورونيوز بأن هؤلاء الجنود يتبعون لكتيبة المظليين، وقال:"انتبهنا لانتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا السلوك مرفوض تماما، ولا يتماشى مع تطلعات الجيش، بدأنا تحقيقا شاملا بهذا الموضوع".

الفيديو ومدته 26 ثانية، انتشر على سنابشات، يظهر فيه 4 جنود يطلقون النار على صورة كوربين.

ناطق باسم حزب العمال قال في تصريح له إن هذا التصرف يستدعي القلق، وأضاف:"هذا التصرف غير مقبول، نضع ثقتنا بوزارة الدفاع، وبما تتخذه من إجراءات تجاه هذا الحادث".

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