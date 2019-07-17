وزير إسرائيلي يتهم كوربين بكراهية اليهود

في تصريحات قد تزيد من حالة الجدل إزاء حزب العمال البريطاني المعارض الذي يواجه اتهامات بمعاداة السامية، اتهم مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم الحزب جيريمي كوربين بكراهية اليهود.

وقال زئيف إلكين العضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي "قطعا لا نقرر للبريطانيين من سينتخبون، لكن علينا إثبات موقفنا، أعتقد أن كوربين أثبت بنفسه، أكثر من مرة أو مرتين، أنه شخصية تكره بشدة دولة إسرائيل والشعب اليهودي".

من جانبها، صرحت تسيبي حوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي "قطعا نعتبر هذا الأمر خطيرا للغاية".

وأضافت لمحطة ريشيت 13 التلفزيونية الإسرائيلية "ما من شك في أن حزب العمال، في ظل وجود كوربين، يمثل مشكلة كبيرة جدا لعلاقات إسرائيل الخارجية".

تصريحات إلكين وحوتوفلي جاءت يوم أمس الثلاثاء ردا على ما تم تناوله في برنامج بي.بي.سي بانوراما" الأسبوع الماضي حول تدخل مكتب كوربين في عملية تأديبية مستقلة داخل الحزب كانت تهدف لإنهاء السلوك المعادي للسامية.

ولم يرد مكتب نتنياهو حتى الآن على سؤال عما إذا كانت هذه التصريحات تمثل وجهة نظر حكومة إسرائيل الرسمية.

وتتحفظ بشكل كبير حكومة نتنياهو اليمينية على إبداء الغضب تجاه كوربين، إذ يقول مساعدون لنتنياهو إن ذلك بسبب الخوف من تصور أنها تتدخل في شؤون بريطانيا الداخلية.

ونفى كوربين مرارا معاداته للسامية وهو الاتهام الذي وجهه إليه أيضا يوم الاثنين منافسه على منصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل بوريس جونسون الذي ينتمي لحزب المحافظين.

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