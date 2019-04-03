نادير تاتي المتباهية بقارتها تركز في تصاميمها على هويتها وأصولها الأفريقية

مصممة الأزياء نادير تاتي اتخذت من العالم منزلاً لها ومن أنغولا وطناً لها. ونجد أن عروض أزيائِها حاضرةٌ في نيويورك أو ليشبونة أو برلين.

في أنغولا، الجميع يعرفها. نادير تصمم الأزياء من أفريقيا ولأفريقيا وبقيةِ العالم. وكل من ترتدي ابتكاراتها هي سفيرة متباهية بقارتها.

نادير، كما تقول، "تنظر للأفريقيين بعين مختلفة، أرى أنهم يريدون الانتماء الى مكان ما، لكنْ: جوهر القارة الأفريقية... القصة صارت خلفنا جميعاً... وهذه هي الطريقة الأفضل للتعبير عن ذلك".

هذه المصممة تركز في أعمالها على هويتِها وأصولِها، فهي متباهية بجذورها. وفي ابتكاراتها نجد دوماً رسالةً توقعُها بتاريخِ وقيّمِ أفريقيا وعن ذلك تعبِّر "إنها القصة التي تتناقلها الأجيال من خلال التصاميم وهذا تماماً ما تحدده الأزياء".

الألوان والرسومات لها معانٍ عميقةٌ جداً. وتروي لكل أفريقي قصةٌ مختلفة. وتستطرد نادير قائلة "حين نتحدث عن القارة أفريقيا، نتحدث عن الدم والأسى. لدينا الأحمر الذي يرمز للدم. الأسود يرمز بالطبع للظُلمة، والأصفر... للسعادة. في الواقع، هذا ما يُنظَرُ إليه في أنغولا. لغةُ أزيائي هي الأقمشة، وما أرمز إليه هو قارتي الأفريقية".

"الملابس هي الهوية كما هي الثقة بالنفس". مع هذه المعادلة، أقنعت نادير نساء أفريقيا مشيرة إلى أنها جعلتهن مقتنعات بجمالهن وأناقتهن "أما هي الرسالة التي سأقدمها للعالم، فهي كما أقول بالإنكليزية: مرحباً ها أنا هنا. وأعتقد هذا ما تحتاج أن تؤمنَ به غالبية هؤلاء الفتيات وغالبية القارة".

تصاميم نادير تنبعث منها حالةٌ سلوكية، فهي تجمع بين التقليد الافريقي والثقة بالنفس. وتؤكد على ذلك مشيرة إلى إحدى العارضات الواقفات بجانبها "انظروا كيف تقف. إنها مؤثرة لأن ما أتحدث عنه هو هذا الانطباع، وكيف أن الثياب يمكنها أن تضفي ذلك على الهوية أيضاً. أنا هنا وأنا فخورة. فهذه هو زِيي وهذه هي الأزياء التي أريد ان أُريها للعالم".

نادير هي قُدوةٌ للنساء في أنغولا. أما سر نجاحها فهو شغفُها مع إرادتها القوية وعملُها الدؤوب. وكل ذلك انطلق من الاحلام كما تؤكد "حلَمت كثيراً. حلمت، وأحاول تحقيق ذلك. فما وصلت إليه اليوم في عالم الأزياء يعود لأحلامي، لأنني أحلُمُ ولا أرَى حدوداً ".

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