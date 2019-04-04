هيئة الطيران الإماراتية تنضم للجنة أمريكية بشأن بوينغ 737 ماكس

قال مسؤول كبير لرويترز يوم الخميس إن الإمارات قبلت دعوة للانضمام إلى لجنة مراجعة شكلتها إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بشأن الطائرة بوينغ 737 ماكس.

وقال إسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إن الدعوة وصلت.

وكان مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة سيف محمد السويدي قد أكد أمس أن بلاده ستجري فحوصات مستقلة لأية تعديلات في طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس قبل السماح للطائرات الممنوعة من التحليق باستئناف الطيران في مجالها الجوي.

ومُنعت طائرات ماكس من التحليق في أماكن كثيرة في العالم منذ الشهر الماضي في أعقاب تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال خمسة أشهر، وهو ما أودى بحياة 346 شخصا.

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