الإمارات ستفحص طائرات 737 ماكس قبل السماح بتحليقها

أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة سيف محمد السويدي أن بلاده ستجري فحوصات مستقلة لأية تعديلات في طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس قبل السماح للطائرات الممنوعة من التحليق باستئناف الطيران في مجالها الجوي.

ومُنعت طائرات ماكس من التحليق في أماكن كثيرة في العالم منذ الشهر الماضي في أعقاب تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال خمسة أشهر، وهو ما أودى بحياة 346 شخصا.

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وقالت بوينغ إنه من المتوقع طرح تحديث برمجيات خلال أسابيع لمنع تشغيل نظام التوقف المفاجئ بسبب بيانات خاطئة. ويخضع هذا الأمر لتدقيق بعد تحطم الطائرتين.

وقال السويدي لوكالة رويترز للأنباء خلال مؤتمر لقطاع الطيران في أبوظبي: "استنادا إلى خطتهم للإصلاح سنفحص هذا الطراز من الطائرات على نحو مستقل، وقد نتعاون مع كيانات أخرى في أوروبا وبناء عليه إذا شعرنا بارتياح فسوف نتخذ قرارا بشأن رفع الحظر على التحليق".

وتشغل شركة فلاي دبي الإماراتية طائرات ماكس.