ماي تطلب تمديداً لـ"بريكست" وتعرب عن استعدادها لخيار المشاركة في الانتخابات الأوروبية

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك صباح اليوم الجمعة طالبت فيها بتأجيل خروج بلادها من التكتّل لغاية الـ30 حزيران/يونيو المقبل، معربةً عن أملها بأن تغادر المملكة المتحدة قبل الوقت المذكور لتجنب مشاركتها في الانتخابات الأوروبية.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في غضون أسبوع، لكنّ ماي أعلنت مؤخراً أنها ستسعى للحصول على تأجيل "قصير قدر المستطاع" لموعد الخروج الحالي المقرر يوم 12 أبريل نيسان، وذلك إثر رفض النواب خطتها للانسحاب ثلاث مرات.

وقالت ماي في الرسالة: "تقترح المملكة المتحدة أن تنتهي فترة التمديد في الـ30 من حزيران/يونيو 2019"، مشيرة إلى أنه في حال التمديد لأجل بعيد فذلك يملي على بريطانيا المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

وقالت ماي إن بريطانيا سوف تستعد لمثل هذه الانتخابات، لكنها لا زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق (يتم المصادقة عليها في مجلس العموم) في موعد أقرب، ما يتيح إنهاء مهلة التمديد قبل حلول موعدها المقرر.

وتأتي الرسالة متزامنة مع ما كانت ذكرته مصادر إعلامية صباح اليوم حين نقلت عن مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله إن توسك يقترح تمديدا "مرنا" لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهرا.

ونقلت "رويترز" عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"أن الخطة ستسمح بخروج بريطانيا قبل ذلك إذا صدق البرلمان البريطاني على اتفاق لكنها تحتاج لموافقة زعماء الاتحاد خلال قمة يعقدونها الأسبوع المقبل.

الرد الفرنسي

وفي سياق متصل، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للصحفيين في العاصمة الرومانية بوخارست عندما سئل عن التمديد المحتمل لمدة 12 شهرا "إذا لم نتمكن من فهم سبب طلب المملكة المتحدة التمديد فلا يمكننا إعطاء إجابة إيجابية".

وكانت ماي بدأت يوم أمس محادثات مع زعيم حزب العمّال المعارض جيرمي كوربين لتجنب خروج بريطانيا من التكتّل دون اتفاق في 12 نيسان/أبريل الجاري وهو الموعد الذي حددته الدول الـ27 أثناء القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل الأسبوع قبل الماضي.

ومن المقرر أن تعقد في العاشر من نيسان/أبريل قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة آخر المستجدات بشأن خروج بريطانيا من التكتّل واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.

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