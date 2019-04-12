زعيم الانقلاب في السودان يؤدي اليمين والشارع إلى مزيد من الاحتقان

أدى وزير الدفاع السوداني عوض محمد بن عوف اليمين رئيسا للمجلس العسكري الذي سيقود شؤون البلاد لمدة سنتين. وقد بث التلفزيون الرسمي صور مراسم أداء اليمين بعد ساعات من إطاحة الجيش بنظام الرئيس عمر حسن البشير الذي حكم البلاد طيلة ثلاثة عقود وبعد قرابة أربعة شهور من مظاهرات بدأت احتجاجا على غلاء المعيشة ورفع أسعار الخبر لكن سرعان ما تحولت إلى المطالبة بسقوط النظام. ونقل التلفزيون الحكومي أن قائد الأركان كمال عبد الرؤوف تم تعيينه نائبا لرئيس المجلس العسكري في السودان.

وفيما لم يُكشف بعد عن تشكيلة المجلس، فإنه من المتوقع أن يصبح الجنرال بن عوف زعيم السودان الجديد ورجله القوي مكان الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وقد نزل خبر تولي المجلس العسكري مقاليد السلطة في البلاد كالصاعقة على الجماهير المنتفضة ضد نظام البشير والمطالبة بحكم مدني وتداول على السلطة. خصوصا بعد أن كشف بن عوف عن الإجراءات التي صاحبت الانقلاب وهي تعطيل الدستور والمسار الانتخابي وإعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر إضافة إلى إغلاق المجال الجوي لأربع وعشرين ساعة.

وقد دعت قوى المعارضة والمتظاهرين إلى الاستمرار في المسيرات الاحتجاجية حتى إقامة نظام ديموقراطية. ويبدو أن الساعات القادمة ستكون شديدة الحرج والحساسية إذ أنه من المرتقب أن يؤم الصادق المهدي زعيم المعارضة ورئيس حزب الأمة المصلين أمام مقر قيادة الأركان العامة في الخرطوم أثناء صلاة الجمعة في تحدّ واضح ورفض للمجلس العسكري الانتقالي وقراراته.

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