مراهق فرنسي "سخر" من الكعبة فتلقى "تهديدات بالموت"

لم يتوقع المراهق الفرنسي هوغو أن يتلقى تهديدات بالموت، إثر نشره تغريدة ساخرة، بل حتى أنه لم يتوقع أن تلقى انتشارا واسعا.

هوغو، 15 عاما، نشر تغريدة تتضمن صورة للكعبة، مرفقة بعبارة اعتبرها كثيرون إهانة، فوجهوا للمراهق العديد من الشتائم، قبل أن يهدده البعض بالموت.

وتضمنت التغرية صورة للكعبة وحولها الحجاج، مرفقة بالعبارة: "الكثير من الناس (إن زا بوات)"، وهذ الأخير هو اسم برنامج فرنسي ساخر للأطفال.

التغريدة اُعتبرت ونوعا من "الإساءة" و"الكفر" لأحد أهم الرموز الإسلامية، من قبل العديد من المسلمين.

إثر ذلك، نشر هوغو تغريدة أخرى، كتب فيها: "لجميع الأشخاص الذين شاهدو تغريدتي، أعذروني؛ لم أعلم أن الأمر سيتسع إلى هذا النطاق الواسع. مرة أخرى، اعذروني، واتركوني أعيش".

إثر الشتائم والتهديدات التي وصلته، قام هوغو بحذف التغريدتين وإغلاق حسابه.

تغريدة تتضمن صورة عن تغريدتي هوغو

وما لبث أن لاقى الموضوع انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسعى كثيرون للتعبير عن تضامنهم مع الفتى، عبر نشر هاشتاغ: "أنا متضامن مع هوغو".

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تغريدة وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين، مارلين شيابا

من بين المتضامنين مع هوغو، تغريدة وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين، مارلين شيابا، مارلين شيابا، حيث نشرت تغريدة تقول فيها: "فرنسا جمهورية علمانية حيث أي شخص بإمكانه انتقاد أو السخرية من الأديان دون أن يتعرض للتهديد بالموت على ذلك؛ الكفر غير موجود".

وأضافت: "بالمقابل، فإن التحرش الافتراضي تتم معاقبته بموجب القانون ابتداء من هذا الصيف".