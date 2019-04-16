الصحة العالمية: مقتل أكثر من 120 شخصا في معارك طاحنة في حملة حفتر على طرابلس

يدافع الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الشرعية والمعترف به دوليا عن طرابلس في ودجه زحف ما قوات شرق ليبيا الجيش بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وقد قتل أكثر من 120 شخصا، خلال المعارك المسلحة منذ أن شن حفتر الكدعوم من بعض الجهات الإقليمية وبعض دول أوروبا حملته العسكرية على العاصمة طرابلس قبل 10 أيام بحسب منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وذكرت المنظمة أن أكثر من 561 أصيبوا خلال اللاقتتال.

من جهته زعم حفتر أنه يريد توحيد ليبيا بعد سنوات من الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 وأطاحت بالعقيد الليبي معمر القذافي. وكان قد قاد حملات مختلفة ضد متشددين إسلاميين في شرق ليبيا بدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا وفرنسا.

للمزيد: