تقرير: "أمازون" يغص بكم هائل من التقييمات المزيفة للمنتجات

يغص الموقع الشهير "أمازون" بعدد هائل من التقييمات المزيفة للمنتجات، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة المستهلكين البريطانية "ويتش".

وفحصت (ويتش) مئات المنتجات التقنية المدرجة على قائمة الأعلى تصنيفا على الموقع، بما في ذلك سماعات الرأس والساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية.

بالمحصلة، وجدت أن العديد من المنتجات الأعلى تصنيفا من كل فئة، والتي تحمل اسم علامة تجارية "غير معروفة" غالبا، تمتلك مراجعات لم يتم التحقق منها بدقة، بل وتملك تقييمات "خمس نجوم".

وقال التقرير إن حوالي 87 في المئة من 12 ألف مراجعة لهذه المنتجات كتبها أشخاص لم يتم التحقق منهم، وأن 71 في المئة من سماعات الرأس حصلت على تصنيف خمس نجوم.

وصرح متحدث باسم (أمازون) لبيزنيس إنسايدر إن الشركة تستثمر "مبالغ ضخمة" لحماية نزاهتها، لأن "تقييما واحدا غير أصيل يعتبر كثيرا جدا".

وأضاف: "لدينا إرشادات مشاركة واضحة لكل من المراجعين والشركاء، كما نقوم بتعليق وحظر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ينتهكون سياساتنا".

وقالت أمازون إنها تستخدم مزيجا من فرق من المحققين والتكنولوجيا الآلية للكشف عن المراجعات المزيفة. بالمقابل، قالت (ويتش) إنه لم يكن كافيا لمحاربة موجة التضليل.

ويعد وجود كميات كبيرة من تعليقات العملاء أمرا مهما للبائعين، لأنه يساعد على تحسين معدلات البيع وترقية منتجاتهم في نتائج بحث أمازون.

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ووفقا لـ(ويتش)، يعتمد 97 في المئة من المتسوقين في المملكة المتحدة على مراجعات العملاء عبر الإنترنت لإجراء عملية شراء.

كما تقدر هيئة المنافسة والأسواق أن ما يقرب من 30 مليار دولار (23 مليار جنيه إسترليني) سنويا من الإنفاق الاستهلاكي تتأثر بالمراجعات عبر الإنترنت.