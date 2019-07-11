أمازون أليكسا تقدّم استشارات طبية بالتعاون مع هيئة الخدمات الصحية البريطانية

أطلقت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة التعاون مع شركة أمازون، مشروع تقديم الإرشادات الطبية للمستخدمين رقمياً عبر ميزة "اليسكا"، ما يعني سرعة وصول المعلومات إلى المرضى والحيلولة دون تلقيهم نصائح ومعلومات طبية من مواقع غير متخصصة.

وسيكون بإمكان المستخدمين طرحَ أسئلتهم الطبية على الخدمة الصوتية المساعدة التي بدورها تتصل بالموقع الالكتروني للهيئة الصحية البريطانية، للحصول على إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالأمراض الطبية الشائعة، مثل الصداع النصفي والإنفلونزا وجدري الماء، وتقديم إلى المستخدم بلغة مفهومة ومبسطة.

ويعدّ هذا المشروع، الأول من نوعه لناحية مساعدة المرضى المكفوفين أو كبار السن الذين يصعب عليهم استخدام الشبكة العنكبوتية للوصول إلى المعلومات الطبية، كما أن هذا المشروع من شأنه أن يخفف الضغط على الأطباء والمراكز الصحية.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه، من خلال هذا البرنامج، يسعى لتمكين كل مريض من أجل أن يكون أكثر استقلالية في الرعاية الصحية.

وأضاف هانكوك: مثل هذه التكنولوجيا هي مثال رائع على الطريقة التي يمكن للناس من خلالها الوصول إلى استشارة موثوقة، ورائدة على مستوى العالم، من هيئة خدمات الصحة الوطنية إلى المستخدم مباشرة، ما من شأنه أن يقلل الضغط على الأطباء.

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