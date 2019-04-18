صدمات الطفولة والاكتئاب تسببان تغيرات عضوية في الدماغ

أشارت دراسة طبية إلى أن إساءة معاملة الطفل قد تسبب تغيرات عضوية في الدماغ، تؤدي بدورها لزيادة احتمالات إصابته بالاكتئاب في الكبر.

وأجريت الدراسة على أشخاص يعانون من حالة اضطراب اكتئابي شديد. وربط الباحثون بين عنصرين في تاريخ المرضى الذين حدث لديهم تغير في بنية الدماغ، الأول هو سوء المعاملة أثناء الطفولة، والثاني هو الاكتئاب المتكرر الحاد.

وحسب الدكتور نيلس أوبل من جامعة مونستر في ألمانيا فأنه "معروف منذ وقت طويل جداً جداً أن صدمات الطفولة، عامل خطر رئيسي من عوامل الإصابة بالاكتئاب، وأن صدمات الطفولة مرتبطة أيضاً بتغيرات في الدماغ".

ويرى أوبل أن "ما فعلناه فعلاً هو إظهار أن التغيرات التي تطرأ على المخ، مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنتائج الإكلينيكية. هذا هو الجديد".

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الدراسة أجريت على مدى عامين وشملت 110 مرضى تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاماً، وعولجوا في المستشفى بعد تشخيص حالتهم بالاكتئاب الحاد.

التقرير الذي نشرته دورية لانست للطب النفسي ذكر أنه خلال عامين من بدء الدراسة، أصيب أكثر من ثلثي المشاركين بانتكاسة.

Reuters/Michaela Rehle Test person Niklas Thiel poses with an electroencephalography cap to measure brain activity / Muenchen2014

وكشفت فحوص الرنين أن التعرض لسوء المعاملة خلال الطفولة وتكرار الإصابة بالاكتئاب، مرتبطان بانكماشات مماثلة في الطبقة السطحية من القشرة الجزيرية، وهي جزء من المخ يعتقد أنه يساعد في التحكم في المشاعر والوعي بالذات.

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وقال أوبل "أعتقد أن أهم ما تنطوي عليه دراستنا، هو كشف أن المرضى الذين عانوا من صدمات يختلفون عمن لم يعانوا من صدمات، من حيث تزايد خطر الإصابة المتكررة بالاكتئاب، وأنهم مختلفون أيضاً في بنية المخ والبيولوجيا العصبية".

ومن غير الواضح إن كانت نتائج هذه الدراسة ستفضي في النهاية لمناهج علاج جديدة.