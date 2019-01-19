القهوة قد تحميك من ثلاثة أنواع من السرطانات.. تعرف عليها

أظهرت أبحاث أجراها مركز UT Southwestern الطبي أن شرب القهوة يمكن أن يساعد في الحماية من عدة أنواع من السرطان.

سرطان القولون

إحدى الدراسات توصلت إلى أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، ويعد سرطان القولون والمستقيم، ثالث أكثر السرطانات شيوعاً التي يتم تشخيصها في كل من الرجال والنساء في الولايات المتحدة. مع نحو 5٪ من الرجال وما يزيد قليلاً عن 4٪ من النساء يصابون بهذا المرض على مدى حياتهم.

وتقدر جمعية السرطان الأمريكية أنه في الولايات المتحدة، يتم تشخيص أكثر من 97000 حالة جديدة من سرطان القولون و 43 ألف حالة جديدة من سرطان المستقيم في كل عام.

سرطان الكبد

دراسة أخرى من جامعة ساوثامبتون ربطت صحة الكبد بشرب القهوة، حيث توصلت إلى أن شرب كميات أكبر من القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد. والذي يعد بدوره السبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان على مستوى العالم، بسبب سوء حالته وتواتره المرتفع، خاصة في الصين وجنوب شرق آسيا.

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وبعد فحص بيانات صحية من 26 دراسة منشورة شارك فيها أكثر من 2.25 مليون شخص. وجد باحثون أن شرب كوب واحد من القهوة التي تحتوي على مادة الكافيين يومياً، كان مرتبطاً بانخفاض بنسبة 20٪ في خطر الإصابة بسرطان الكبد. وبالإضافة إلى ذلك فإن شرب كوبين يخفض بنسبة 35٪، وخمسة أكواب يخفض المخاطر إلى النصف.