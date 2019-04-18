احتجاجات عارمة في السودان لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين

قال شاهد من رويترز إن حشودا انضمت إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية يوم الخميس لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.

وكان التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أسبوع وتسلم المجلس العسكري للسلطة إذ احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة بحلول المساء.

وردد المتظاهرون هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب... وسلطة مدنية... سلطة مدنية".

ودعا النشطاء الذي ينظمون الاعتصام خارج مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم منذ ما قبل الإطاحة بالبشير إلى احتجاج حاشد يوم الخميس لتكثيف الضغط على المجلس.

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يأتي ذلك بعد أن دعا تحالف للمعارضة هذا الأسبوع الجيش إلى تشكيل مجلس حاكم بقيادة مدنية وتمثيل عسكري فضلا عن تشكيل حكومة مدنية.

وقال المجلس العسكري إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد لكنه أشار إلى أنه لن يسلم السلطة لهم.

وكان الاعتصام في الخرطوم ذروة احتجاجات استمرت 16 أسبوعا أثارتها أزمة اقتصادية في السودان مما أدى إلى الإطاحة بالبشير واحتجازه بعد ثلاثة عقود في السلطة.

أمريكا تقول إنها تدعم الانتقال في السودان بقيادة مدنيين

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم انتقالا ديمقراطيا وسلميا في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين في حين واصل محتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية".

وأضافت أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقرار المجلس العسكري الانتقالي رفع حظر التجول.