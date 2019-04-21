ليبيا: مطار معيتيقية بطرابلس يستأنف نشاطه

أكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، على صفحتها على فيسبوك إعادة فتح المطار أمام حركة الملاحة. وكان المطار قد أُغلق أمام المسافرين بسبب تعرض العاصمة طرابلس لضربة جوية.

وجاء في الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تحدث سكان عن تعرض العاصمة لهجوم جوي. وقال المطار على موقعه الإلكتروني:" لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر".

وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات ونيران مدافع مضادة للطائرات في مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء السبت. كما شاهد السكان طائرة مسيرة أو طائرة تطلق النار ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

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