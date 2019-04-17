بضعة قتلى في قصف طال الأحياء الجنوبية من العاصمة الليبية

قتل اثنان على الأقل وأصيب آخرون في قصف عنيف طال العاصمة الليبية، وفق مصادر عدة.

فقد قال أسامة علي المتحدث باسم جهاز الطوارئ إن القصف قتل شخصين على الأقل وأصاب ثمانية، فيما ذكر مسؤول آخر في قناة الأحرار التلفزيونية الليبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عشرون آخرون..

وقال سكان إن أصوات قصف عنيف سمعت في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء في عدة مناطق من طرابلس. وخصوصاً حي أبو سليم.

ولم يتمكن كثيرون من مغادرة الأحياء الجنوبية في العاصمة، وحوصروا وسط القصف والمعارك، حيث تمكنت الفصائل التي تسيطر على طرابلس من وقف تقدم قوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر في الوقت الراهن.

بقايا أحذية لقتلى ومصابين في طرابلس رويترز

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وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 ألف شخص نزحوا بسبب الهجوم الذي كانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني) قد بدأته قبل نحو أسبوعين، زحفاً صوب طرابلس الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، غير أن القتال اقتصر حتى الآن على الضواحي الجنوبية للمدينة.

وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على بدء هجومها لاتزال قوات حفتر الذي تدعمهه مصر والإمارات والسعودية عالقة في ضواحي طرابلس الجنوبية، حيث تواجه جماعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج المعترف بها دولياً.

وتتغير السيطرة على الشوارع من حين لآخر فيما لم يتمكن أي من الجانبين من تحقيق انتصار كبير على الأرض، الأمر الذي ترك الأسر المحاصرة قرب خط المواجهة تبحث عن مأوى لدى الجيران.