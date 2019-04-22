متحدث باسم الحكومة: شبكة دولية ساعدت بتنفيذ تفجيرات سريلانكا

قال راجيثا سيناراتني المتحدث باسم حكومة سريلانكا يوم الاثنين إن التفجيرات التي وقعت في البلاد في عيد القيامة يوم الأحد تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية.

وأضاف "لا نعتقد أن هذه الهجمات نفذتها مجموعة من الأشخاص الموجودين في البلاد... هناك شبكة دولية لم يكن من الممكن دون مساعدتها أن تنجح مثل هذه الهجمات".

ورفعت سلطات سريلانكا اليوم حظر التجول الذي فرضته يوم الأحد بعد مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة في البلاد لكن هناك تحذيرات من هجمات جديدة محتملة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت يوم عيد القيامة واستهدفت كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق حولها وكنيسة ثالثة على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

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وقال مصدر حكومي إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ سيحضر الاجتماع.

وقال متحدث باسم القوات الجوية إن جيش سريلانكا الذي كان يمشط الطريق المؤدي إلى مطار كولومبو في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد استعدادا لعودة سيريسينا عثر على عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب بوابة السفر.