توقيف 5 رجال أعمال جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا فساد

ذكر التلفزيون الجزائري الاثنين أنه تم توقيف رجل الأعمال الأغنى في البلاد إسعد ربراب ضمن سلسلة تحقيقات في تهم فساد. وأضاف التلفزيون الجزائري اليوم الاثنين إنه تم توقيف خمسة مليارديرات جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا فساد. وهم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف التي يقال إنها مقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما سبق وأمر قاضي تحقيق في مجلس الاستئناف العسكري في البليدة جنوب الجزائر العاصمة بوضع القائد العسكري السابق اللواء باي سعيد في الحبس المؤقت، كما أمر القاضي بإلقاء القبض على اللواء الحبيب شنتوف بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية.

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جاء ذلك في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بمدينة البليدة جنوب العاصمة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء الأحد.

وكما تم أمس الأحد استدعاء رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال، من أجل التحقيق في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.

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