رئيسة وزراء نيوزيلندا تنفي وجود صلة بين تفجيرات سريلانكا ومذبحة المسجدين

نفت نيوزيلندا اليوم ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الدفاع السريلانكي روان ويجيبورديني وجود رابط بين التفجيرات التي حصلت يوم الأحد الماضي، والهجوم الذي استهدف المصلين في مدينة كرايست تشيرش الشهر الماضي.

وكان ويجيورديني قد قال أمام البرلمان إن التحقيقات الأولية حول التفجيرات التي حدثت يوم الأحد هي رد انتقامي على الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين المسلمين في نيوزيلندا، وراح ضحيته 50 قتيلا.

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رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردن قالت إنها لم تطلع على أي معلومات استخباراتية يمكن الاعتماد عليها للخروج بهذه النتيجة.

تصريحات جاسيندا أكدت فيها تفهمها أن تحقيقات سريلانكا في الهجوم الأخير لا تزال في مراحلها الأولى.

الجدير ذكره أن تنظيم داعش تبنى اليوم الهجمات الدامية التي استهدفت سريلانكا في عيد الفصح بهجمات متفرقة راح ضحيتها 310 شخصا.