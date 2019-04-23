شاهد: الصور الأولى لأحد منفذي اعتداءات سريلانكا

أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام في سريلانكا أحد منفذي اعتداءات أحد الفصح، والتي استهدفت كنائس أثناء إحياء الالاف من السكان المحليين و أجانب لعيد القيامة.

وتظهر الصورالمسجلة من كاميرات مراقبة رجلا ملتحيا يحمل حقيبة سوداء على ظهره أثناء تنقله لإحدى الكنائس.

وارتفعت حصيلة قتلى التفجيرات إلى أزيد من 321 قتيلا، منهم أجانب من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى أزيد من 500 جريح.

وذكرت الشرطة المحلية أنها تمكنت من اعتقال 40 شخصا على خلفية الاعتداءات التي اتهمت فيها الحكومة في وقت سابق جماعة إسلامية محلية غير معروفة اسمها "جماعة التوحيد الوطنية" بالوقوف وراءها.

كما أعلنت أن أحد المعتقلين يحمل الجنسية السورية.

في حين أعلن تنظيم ما يسمي "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم وفق ما ذكرته وكالة أعماق الذراع الإعلامي التابع للتنظيم.

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وكانت سلسلة التفجيرات التي هزت سريلانكا الأحد الماضي، قد استهدفت أماكن تجمع المسيحين المحتفلين بعيد الفصح بعدد من الكنائس وثلاث فنادق أخرى.

وبلغ عدد التفجيرات 9 من بينها تفجيرات انتحارية، وذكرت مصادر أمنية محلية أنها تمكنت من إحباط عملية تفجير فندق رابع.

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