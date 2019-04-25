روبوت يعتمد على طريقة هرولة الصراصير سيتكفل بإجراء العمليات الجراحية في المستقبل

ابتكر علماء في الولايات المتحدة مسبارا آليا يقود نفسه عبر الجيوب الداخلية لقلب خنزير، دون أن يتوقف القلب عن الخفقان، وذلك ليظهروا أي نوع من الأجهزة الآلية الذاتية يمكن استعمالها للجراحة في يوم ما.

ويتعين على المسبار أن يجد طريقه نحو نقطة معينة من القلب، وذلك من خلال اقتباس طريقة هرولة الصراصير والجرذان في الظلام، وحركتهم على طول الجدران مستعملين قرون الاستشعار (بالنسبة للصراصير) أو الشوارب (بالنسبة للجرذان). والهدف من التجربة هو ترك خطوات الجراحة الروتينية يقوم بها الإنسان الآلي في المستقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها العلماء إلى أن إنسانا آليا جراحا يتجول داخل القلب ذاتيا، دون تدخل من الطبيب وبيده مقود التحكم، وفق ما أفادت به مجلة "ساينس روبوتيك". وتجمع التكنولوجيا المبتكرة صور الكاميرا، مع آلة تقرأ وتستنبط نوع النسيج الذي وصلت إليه ومدى سمكه.

ويبدو أن التجربة الحديثة للمسبار ستظل لسنوات أخرى بعيدة عن غرف العمليات، وهو ليس مصمما لتعويض الأطباء بحسب العلماء، في المقابل هو يمكن أن يحرر وقت الجراح حتى يركز على مهام أصعب، ويقلص من زمن تعرض المريض والطاقم الطبي لأشعة أكس، المستعملة حاليا لإبحار المسبار.

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