السودان: مئات الآلاف من المحتجين يحتشدون خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكم مدني

احتشدت أعداد ضخمة من المحتجين خارج وزارة الدفاع السودانية اليوم الخميس للمطالبة بحكم مدني في تحد للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم ودفعه للتخلي عن السلطة.

وقدر شاهد من رويترز الحشد بمئات الآلاف. وكان تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاج، قد دعا لمسيرة مليونية في وقت سابق بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان قد قال اليوم الخميس إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

وقال المتحدث شمس الدين الكباشي "يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل".

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