شاهد.. امرأة متحولة جنسياً تثير ضجة في أرمينيا بعد خطاب ألقته في البرلمان

تسببت امرأة متحولة جنسياً في أرمينيا بخلق ضجة اجتماعية وسياسية كبيرة في البلاد بعد إلقائها خطاباً في البرلمان الأرميني.

وأثار الخطاب الذي استمر ثلاث دقائق انتقادات فورية في البرلمان.

وكانت ليليت مارتيروسيان، مؤسسة منظمة "رايت سايد "Right Side، قد أخبرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر أن منظمتها سجلت أكثر من 280 حالة انتهاك لحقوق المتحولين جنسياً.

واشتكت رئيسة لجنة حقوق الإنسان من أن مارتروسيان انتهكت جدول أعمال الجلسة وقللت من احترام البرلمان.

في اليوم التالي ، تظاهر المئات خارج البرلمان ، مطالبين بـ"تطهير" المنصة التي تحدثت مارتروسيان من عليها.

وتقول المرأة إنها تلقت تهديدات بالقتل وتتجنب مغادرة منزلها بسبب مخاوف أمنية.

وما زال المجتمع الأرميني محافظاً إلى حد ما، ويقاوم العديد من الأرمن الاعتراف بحقوق الأقليات الجنسية.

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