البغدادي: تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا جاءت انتقاما لخسائر داعش في الباغوز

ظهر أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يوم الإثنين، في تسجيل مصور نشرته مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم على تليغرام.

وجلس الرجل على الأرض في التسجيل مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة. وظهر بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوهم مغطاة.

وذكر نص مكتوب في بداية التسجيل أنه مسجل في وقت سابق من أبريل نيسان. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.

وأكد البغدادي في التسجيل أن معركة الباغوز في سوريا قد انتهت. وأضاف أن مقاتلي الدولة الإسلامية نفذوا 92 عملية في ثماني دول "ثأرا لإخوانهم في الشام". وأشار إلى أن معركة الدولة الإسلامية اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو. وقال إن التنظيم سيثأر لقتلاه وأسراه.

كما قال إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا جاءت انتقاما لخسائر الدولة الإسلامية في الباغوز السورية.

وكان البغدادي قد نشر تسجيلا صوتيا في شهر أغسطس الماضي، طالب فيه مساعديه بالصبر ومتابعة القتال.

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ومن غير المعروف حتى الآن مكان تواجد البغدادي، ولكن من المتوقع أن يكون في مكان ما بالصحراء على الحدود العراقية – السورية.

وظهر زعيم التنظيم للعلن مرة واحدة في العام 2014، بمدينة العراق شمال الموصل.

وانتشرت تقارير عدة تؤكد تعرض البغدادي للإصابة أو القتل، أحدها تقرير روسي رسمي العام الماضي، أكد أن هنالك احتمال كبير أن يكون البغدادي قد قتل في ضربة جوية روسيا على مدينة الرقة السورية.