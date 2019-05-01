شاهد: متظاهرون يحرقون حافلة وسيارة في كاراكاس بفنزويلا

أضرم متظاهرون النار في حافلة وسيارة واحدة على الأقل خارج قاعدة عسكرية في وسط مدينة كاراكاس يوم الثلاثاء 30 نيسان - أبريل في فنزويلا.

أعمال عنف تخللت الاحتجاجات التي بدأت بعد أن دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو أفراد الجيش إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

تجمع المتظاهرون من أنصار المعارضة الفنزويلية بالقرب من قاعدة لا كارلوتا العسكرية، حيث تحدث غايدو في وقت سابق من صباح اليوم، وقاموا بإلقاء الحجارة وتكيسر السيارات، بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج القاعدة الجوية.

Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota. — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

وكتب غوايدو على حسابه الرسمي على موقع تويتر أن المرحلة النهائية من حملته للإطاحة بـ مادورو قد بدأت، كما دعا الفنزويليين والقوات المسلحة إلى الوقوف بجانبه في الاحتجاجات الشعبية يوم الأربعاء الأول من شهر أيار - مايو.

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