بدء التصويت في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي في مصر

بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم هذا السبت على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس السيسي قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة حيث أقر المجلس المؤلف من 596 عضوا، بالموافقة من قبل 531 نائبا مقابل 22 نائبا صوتوا ضد المشروع. وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري السيسي وهو يدلي بصوته في منطقة مصر الجديدة.

ويستمر تصويت الناخبين المصريين في الداخل ثلاثة أيام في حين بدأ تصويت المصريين في الخارج على التعديلات يوم الجمعة ويستمر ثلاثة أيام أيضا.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة، في حين يعتبر المنتقدون أنها ستركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وستعيد مصر إلى نموذج سلطوي استبدادي.

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وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024. وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

وظهرت لافتات تحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء في القاهرة هذا الشهر قبل معرفة النسخة النهائية للتعديلات أو تصويت البرلمان عليها. وتشجع بعض اللافتات الناس على التصويت بنعم.

واعتبرت لينا الخطيب من برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة تشاتهام هاوس أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي، مضيفة: في تعليق لرويترز عبر البريد الإلكتروني: "ستكون لهذه التعديلات تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".