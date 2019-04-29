محمد صلاح يمازح فان ديك بعد حصوله على جائزة "أفضل لاعب"

هنأ النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنكليزي، زميله فيرجيل فاند جيك، لحصوله على جائزة لاعب العام في إنكلترا.

وتمكن فان ديك من إزاحة ستة لاعبين في القائمة، وهم رحيم سترلينغ، سيرجو أغويرو، وبرناردو سيلفا، وساديو ماني، وإيدين هازارد، ليحصل على معظم أصوات أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين، من 92 ناديا، في الدوري الممتاز، والدرجات الأدنى.

ونشر صلاح على حسابه في تويتر صورة يظهر فيها وفان ديك، معلقا عليها:"تهانينا أيها الرجل الكبير، تستحق جائزة لاعب العام".

ومازح صلاح فان ديك بصورة أخرى نشرها على حسابه في انستغرام، وكتب:"احذر، لا تفز بكل جوائز هذا العام، وإلا ستعرف ما سيحدث لك العام القادم"، ملمحا إلى أن صلاح لم يحصل على ألقاب في هذا الموسم، رغم المستويات التي يقدمها ضمن نادي ليفربول، بعد أن كان قد حصل على جوائز كثيرة الموسم الماضي.

انستغرام محمد صلاح

ومنح اللاعب البالغ عمره 27 عاما صلابة لدفاع ليفربول منذ انضمامه قادما من ساوثامبتون في يناير كانون الثاني من العام الماضي في صفقة قياسية لمدافع قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني (96.89 مليون دولار).

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وساعد المدافع الهولندي الفريق المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الحفاظ على شباكه نظيفة في 19 مباراة بالمسابقة هذا الموسم.

كما وصل ليفربول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان ديك لشبكة سكاي سبورتس "أعتقد أن هذه أهم جائزة يمكن أن يحصل عليها اللاعب بأن يصبح الأفضل باختيار اللاعبين الذين يلعب أمامهم كل أسبوع. هذا استثنائي. أنا فخور جدا بهذا الفوز".

وأصبح فان ديك مدافع منتخب هولندا اللاعب الثاني على التوالي من ليفربول الذي يفوز بالجائزة بعدما حصدها المهاجم محمد صلاح العام الماضي وانضم إلى مواطنيه دينيس بيركامب ورود فان نستلروي وروبن فان بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.

وأصبح فان ديك أول مدافع ينال الجائزة منذ فعلها جون تيري مدافع تشيلسي في 2005.