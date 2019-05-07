وكالة: إيران تعلن أنها على وشك إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لبيع النفط رغم العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء إن إيران تقترب من اتفاق بخصوص مبيعات النفط مع الاتحاد الأوروبي، رغم العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله "إيران والاتحاد الأوروبي على شفا التوصل لاتفاق، والذي سيتيح بيع النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب".

وكانالأوروبيون الأسبوع الماضي انتقدوا قرارات واشنطن بتقييد تجارة النفط مع إيران، وحصر تمديد الإعفاءات على المشروعات المتصلة بمنع الانتشار النووي.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان مشترك مع وزارتي الخارجية الألمانية والفرنسية والاتحاد الأوروبي: "نتابع بأسف وقلق قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع إيران".

وقال البيان "ونتابع بقلق أيضا قرار الولايات المتحدة عدم التجديد الكامل للإعفاءات المتصلة بمنع الانتشار النووي".

وسعت واشنطن يوم الجمعة لإجبار إيران على وقف إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها النووية الوحيدة لتشدد حملة تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية وكبح نفوذها الإقليمي.

وكانت واشنطن قالت في الأسبوع قبل الماضي إنها ستوقف الاعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الإيراني وذلك في محاولة لتقليص صادرات الخام الإيراني إلى الصفر.

وبدأت جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عزلة دولية سياسية واقتصادية على طهران بانسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته هي وقوى عالمية أخرى مع إيران في عام 2015.

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