الصربي نيمانيا ماجدوف،يتوج بالذهبية في بطولة جراند سلام لعام 2019

تألق البطل العالمي الصربي نيمانيا ماجدوف ، في منافسات اليوم الثالث في بطولة جراند سلام لعام 2019 في وزن 90 كيلوغراما متحصلا بذلك على الميدالية الذهبية في منافسته مع خصمه مهدييف .

فقد كان البطل العالمي الصربي نيمانيا ماجدوف متميزا و مبهرا في منافسات اليوم مما جعله رجل اليوم في لعبة الجودو .

ماجدوف تحدث عن انتصاره قائلا:

"أنا أحب اللعب تحت الضغط ،وأستمتع عندما أكون ضد الجميع، سواء كان الحظ حليفي أو ضدي، بالنسبة لي هو شيء مثالي لأنه الجودو. الجودو هي رياضة مذهلة ، وعلينا أن نحترمها و نحترم جمهورها.

و في نهائي وزن 78 كيلوغراما، تغلبت لويس مالتزان على منافستها آنا ماريا فاغنر لتتحصل بذلك على الميدالية الذهبية في باكو.

من جهتها صرحت لويس مالتزان عقب تتويجها :

"لقد فوجئت قليلا حين تغلبت عليها كنت أعرف أن النصر حليفي اليوم، بعد بضع دقائق ، قاتلت أكثر فأكثر،لقد جازفت بفضل حركة اوشي و وزاري وكان بذلك النصر.

في منافسات الرجال ،فئة 100 كيلوغراما كان مايكل كورل رائعا طوال اليوم، حيث تفوق على كل من خصومه باستخدام حركة كوشي و نجح في اعتلاء منصة التتويج و الحصول على الذهبية .

شهدت فئة 78 كيلوغراما سيطرة كلالينا يالزافاتا، في منافستها مع خصمها لاريسا سيريتس بفضل حركة الايبون، وتحصلت بذلك على الميدالية الذهبية لصالح أوكرانيا.

كما أمضت البطلة العالمية الجورجية جيلا زاليشفيلي، يومًا لا يصدق في منافستها مع خصمها الروسية شهبازوف متحصلتا بذلك على الميدالية الذهبية لجورجيا .

حركة اليوم كانت للروسي غصن كالميرزاف الذي خطف الأضواء في نزال مميز مع خصمه ، ميراو سانشيرو، في فئة 90 كيلوغراما .

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