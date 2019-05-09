الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الأخيرة تخالف الأعراف الدولية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس إن العقوبات الأميركية على المعادن الإيرانية تخالف الأعراف الدولية، وحذر من أن واشنطن ستتحمل المسؤولية عن خسائر طهران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن عباس موسوي قوله "هذا الإجراء الأميركي يخالف الالتزامات الدولية لهذا النظام... إنه يخالف الأعراف الدولية.. الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن الخسائر (التي تتكبدها إيران)".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عقوبات جديدة على إيران تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.

وكان البيت الأبيض قال في بيان أصدره أمس، الأربعاء، إن ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، والتي تشكل أكبر مصدر لإيرادات الصادرات غير البترولية وتمثل عشرة بالمئة من صادرات الجمهورية الإسلامية.

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