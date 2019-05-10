إسبانيا ومولدافيا وجورجيا والبرازيل تحصد الذهب في اليوم الأول من دورة باكو للجيدو

في اليوم الأول من منافسات دورة باكو للجيدو الغراند سلام في أذربيجان، أحدث الفريق الإسباني المفاجأة وفازت لورا مارتينيز بالميدالة الذهبية في وزن 48 كلغ امام مواطنتها جوليا فيغيروا المصنفة رقم واحد.

لم تصمد جوليا في النهائي الذي لم يدم طويلا، إذ عجلت منافستها بتوجيه ضربة أوسوتو غاري القوية إليها، لتحصل مارتينيز على أول ميدالية ذهبية في مسيرتها الرياضية. وتسلمت مارتينيز ميداليتها من رئيس الجامعة الدولية للجيدو أركادي روتنبرغ.

وتقول مارتينيز: "المنازلة الأولى كانت سيئة بالنسبة إلي، فقد تحكمت في حركة الكومي كاتا، ولكن في المرة الثانية والثالثة، لا أذكر بالضبط، فإنني استطعت الامساك بذراعها الأيسر ونفذت حركة الأوسوتو غاري".

أما في صنف الرجال فقد فاز المولدافي دينيس فيرو في النهائي على الأذري نجاة شيخاليزادا، عندما فاز عليه بنقطة كاملة "إيبون" المعادلة للضربة القاضية في وزن 66كلغ. وهذا هو ثاني فوز في الغراند سلام بالنسبة إلى المولدافي هذا العام، والأكيد أنه سيكون حاضرا خلال بطولة العالم المقبلة.

ويقول دينيس فيرو:"مقابلة النهائي مهمة، وتحينت الفرصة لأقوم بهجمة معاكسة، ربما كنت محظوظا بعض الشيء، ولكنني راهنت على تلك الفرصة الجيدة، وقمت باستغلالها في النتيجة النهائية".

وجرى النهائي للرجال في وزن 60كلغ بين الجورجي تيمور نوزادزه أمام البرازيلي فيلبي كيتاداي. واستطاع كيتاداي في استعراض قوي أن يتغلب على الجورجي بنقطة كاملة "إيبون". وعكس العرض اسلوبا جيدا من المثابرة والقوة والتركيز، وكان تتويج البرازيلي هو أول فوز بميدالية ذهبية في الغراند سلام.

واستطاعت البطلة الأولمبية البرازيلية رفائيلا سيلفا هزم بطلة العالم الحالية يوشيدا تسوكاسا في وزن 57 كلغ، وذلك في اللحظات الأخيرة من المقابلة.

أما لقطة اليوم هي لحامل الميدالية الفضية في وزن 66كلغ نجاة شيخاليزاده، إذ ادخل البهجة إلى أبناء وطنه من المشجعين، عندما أسقط المنغولي يوندون بيرنلي أرضا، وقد قدم اللاعبان عرضا جمع بين القوة والتشويق، وهو مؤشر جيد لما سيكون عليه الحال في اليومين المقبلين من الدورة.

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