في الرياضة كم من الوقت يستغرق ارتداء بذلة الجيدو؟ كم من الوقت يستغرق الوصول إلى الحلبة والانحناء للخصم قبل بدء المواجهة؟

أيا كانت الإجابة، فإن المدة ستكون حتما أطول من وقت المقابلة التي جمعت بين شرف الدين بولتابوف وريجاكي ناي.

هذه المقابلة التي انتهت ما إن بدات وارتبط كل شيء فيها بالعدد إثنان ستدخل التاريخ من بابه الواسع.

فقد برمجت في اليوم الثاني للجائزة الكبرى لطشقند، وكانت ضمن الجولة الثانية في فئة أقل من 81 كيلوغرام وجمعت بين رجلين، وانتهت في ثانيتين فقط.

فقد نفذ بولتابوف حركة تاي أو توشي مذهلة أسقطت خصمه ناي على الفور، وأذهلت الجمهور وحتى المنظمين بعد تجميده لساعة التوقيت عند الثانية الثانية(2).

ووفقا للأرقام فإن هذه تعد أسرع حركة إبون ينتهي بها نزال في تاريخ الجيدو.

ولم تتوقف سلسلة انتصارات بولتابوف عند هذا الحد، ففي المباراة النهائية، قابل مواطنه كمال الدين راسولوف ليتغلب عليه ويفوز بأول ميدالية ذهبية له في بطولة العالم للجودو.

وتسلم بولتابوف الميدالية من قبل رئيس اتحاد الجودو الأوزبكي عزيز جون كاميلوف.

وصرح بولتابوف عقب تتويجه "أردت أن أفوز بجائزة طشقند الكبرى بشدة، عندما فزت في النزال الأول بحركة إيبون في ثانيتين، شعرت أنني سأفوز بميدالية اليوم".

أما الجنس اللطيف فسيدة اليوم الثاني كانت كاثرين أونترفوتش أخا، وفي نهائي السيدات لأقل من 63 كيلوغرام، هزمت النمساوية الفنزويلية أنريكيليس باريوس بحركة أوساي كومي رائعة.

وبذلك تكون أونترفوتش أخا وفي الطبعة السابعة من جائزة طشقند الكبرى، قد فازت بالميدالية الذهبية السابعة لها في بطولة عالمية للجيدو

وقالت أونترفوتش بعد التتويج "أعتقد أنها بلدي (أوزبكستان) المفضل الآن، لأنه في كل مرة أكون هنا أحصل على ميدالية، لذلك أنا أحبها لجمهورها، ومن الرائع التواجد هنا".

أوزبكستان تختار اليوم الثاني لإحداث المفاجئة

في فئة الرجال لأقل من 73 كيلوغرام، فاز كنيك ماتيلوخ توارييف باللقب الثاني لصلاح بلاده بتغلبه على الطاجاخستاني بهروزي خوجازودا في نهائي بدا وكأنه سيناريو فيلم سينمائي.

فقد سجل خوجازودا النقاط أولا وكان المسيطر على الأجواء طوال المباراة حتى آخر ثانية.

وحين اقتربت المقابلة من الوقت الذهبي عاد توراييف من بعيد ليكون فوزه محط إشادة واستحسان من قبل الجمهور الأوزبكي الذي سفق له طويلا.

وتسلم تواريف الميدالية الذهبية من قبل النائب الأول لوزير الثقافة البدنية والرياضة في جمهورية أوزبكستان السيد أوبيك قاسموف.

وقررت اللاعبة اليونانية إليسافت تيلسيدو الوقوف في طريق الأوزبكية هات طارق نحو الذهب ليكون من نصيبها التتويج الأخير في اليوم الثاني من البطولة في نهائيات السيدات لفئة أقل من 70 كيلوغرام.

وبذلك أنهت أوزبكستان يومها الثاني للبطولة بتتويجها بميداليتين ذهبيتين واثنتان من الفضة وأسرع إيبون على الإطلاق في تاريخ اللعبة.